Здоровье 18 января 2023, 11:50 Врач Елена Игнатикова объяснила, можно ли париться при простуде

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При простуде люди нередко пытаются «выпарить» болезнь и для этого принимают горячую ванну или ходят в баню, но это только вредит ослабленному организму. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-терапевт Елена Игнатикова.

Она подчеркнула, что высокие температуры больным противопоказаны. Конечно, нельзя игнорировать гигиенические процедуры, но лучше ограничиться душем. Также не стоит бежать в парилку сразу после выздоровления. Отложить процедуры рекомендуют на две недели. Потому что иначе можно перегреться, а потом переохладиться и снова заболеть.

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«В среднем через две недели после исчезновения симптомов можно расширять свою физическую активность и начинать принимать банные процедуры. Пока организм не совсем восстановился, лучше его не перенапрягать», — подытожила Елена Игнатикова.

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