Здоровье 05 апреля 2023, 19:08 Врач Эльдар Топузов рассказал, что в Петербурге не хватает онкологов

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В Петербурге довольно много врачей оканчивают ординатуру по онкологии, но на районном уровне специалистов не хватает. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал главный врач Городского клинического онкологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии им. В. А. Оппеля СЗГМУ им. Мечникова Эльдар Топузов.

По его словам, молодые специалисты романтизируют работу онколога. Поэтому не хотят работать в первичном звене. Они мечтают сразу спасать жизни в операционных, но без опыта это невозможно.

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«Все мечтают попасть сразу в операционную с золотым скальпелем и красиво спасать жизни. Но так в жизни не бывает. Нужно получить опыт — пройти так называемую школу молодого бойца, как в любой профессии. Онкологов в городе много, но на районном уровне их не хватает», — подчеркнул Эльдар Топузов.

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