Врач Екатерина Кудина рассказала, о чем может говорить резкая потеря веса

Резкое снижение веса, если оно не является следствием диеты, может свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе организма. Об этом «Прайму» рассказала доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Екатерина Кудина.

Например, резкая потеря веса может говорить об эндокринной патологии, сахарном диабете или даже онкологическом заболевании. Кроме того, потеря веса может произойти на фоне инфекционных заболеваний, например, туберкулеза.

Бывает и такое, что снижение веса не является симптомом заболевания, а сопровождает возрастные изменения в организме.

«Возможно, снижение массы тела не является признаком серьезного заболевания, а возникает вследствие возрастной перестройки энергетического баланса организма в подростковом возрасте, периода менопаузы или как следствие старения», — пояснила Кудина.

При резком похудении, не вызванном изменением питания или повышением физической активности, следует обратиться к врачу, так как при появлении любой проблемы решить ее проще в самом начале, отметила «Газета.ru».