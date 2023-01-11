Здоровье 11 января 2023, 10:43 Врач Екатерина Корсева рассказала, что похудение на мочегонных может привести к смерти

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Пытаться похудеть с помощью мочегонных препаратов смертельно опасно, потому что может вызвать серьезные проблемы со здоровьем и даже привести к смерти. Об этом «Москве 24» рассказала нефролог, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева.

По ее словам, бесконтрольный прием мочегонных препаратов приводит к тому, что из организма вымывается калий. И, как следствие, нарушается баланс электролитов. А уже это приводит к серьезным изменениям в организме. В частности, развивается дисфункция почек, нарушается работа сердца, вплоть до его остановки. К тому же резко возрастает риск инсульта.

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«Все может закончиться критической стадией почечной недостаточности, которая потребует диализа (искусственного выведения из крови избытка воды, растворенных веществ и токсинов. — Прим. ред.) или пересадки органа», — отметила Екатерина Корсева.

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Также среди последствий приема диуретиков она назвала тромбоз, которой может привести к ишемии легочной артерии. Врач подчеркнула, что принимать мочегонные препараты можно только в том случае, если их назначил врач.