Здоровье 31 марта 2023, 10:40 Врач Екатерина Кашух рекомендовала не пить витаминные комплексы без назначения врача

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Весной многие люди испытывают постоянную усталость, проблемы со сном и повышенную раздражительность, — все это симптомы весеннего авитаминоза, который не стоит игнорировать. Об этом Ura.ru рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По ее словам, авитаминоз возникает в основном у тех, в чьем рационе не хватает свежих фруктов и овощей. А также у людей, которые редко бывают на свежем воздухе и ведут малоподвижный образ жизни. При появлении симптомов врач рекомендовала не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу.

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«Поэтому, почувствовав недомогание, нужно обратиться к врачу — он назначит анализы, которые позволят точно определить уровень витаминов и подобрать оптимальную дозировку лекарственных препаратов. А вот самостоятельно принимать витаминные комплексы, мягко говоря, не самая удачная идея. Это может привести к неприятным побочным эффектам», — рассказала Екатерина Кашух.

Она также напомнила, что проще предотвратить авитаминоз, а не лечить его. Для этого нужно наладить питание и стараться чаще бывать на первом весеннем солнце.

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