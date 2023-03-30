Здоровье 30 марта 2023, 16:52 Врач Екатерина Кашух рассказала о полезных свойствах березового сока

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Березовый сок богат большим количеством полезных веществ, за счет чего является мощным средством для укрепления иммунитета. Об этом «Известиям» рассказала врач Екатерина Кашух.

Она рассказала, что в березовом соке содержится много витаминов В и С, калия и кальция. Благодаря этому он ускоряет заживление тканей и стимулирует выработку коллагена и новых кровяных клеток. Кроме того, как добавила «Свободная пресса», напиток способствует укреплению нервной системы.

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«В состав березового сока входят магний, марганец, железо и медь. Все эти минералы поддерживают обмен веществ и предупреждают образование камней в почках и желчном пузыре», — сказала Екатерина Кашух.

Также в березовом соке высокое содержание фитонцидов, натуральных растительных антибиотиков.

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