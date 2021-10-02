Врач Егорова рассказала о способности ковида менять внешность человека

Ковид способен менять внешность человека. У некоторых подцепивших болезнь людей изменялся цвет волос, рассказала трихолог и дерматовенеролог клиники NACFF Татьяна Егорова.

Цвет волос одной из ее пациенток после перенесенного COVID-19 начал становиться на два тона светлее, однако их структура не изменилась, рассказала врач. Ее слова привел сайт «Главред».

Механизм воздействия болезни на организм человека еще предстоит тщательно изучать в течение нескольких лет, подчеркнула Егорова.

То, что коронавирус может оказывать влияние на цвет волос, подтвердила и профессор Юлия Галлямова, также являющаяся трихологом. Она предположила, что это происходит из-за атаки болезни на иммунную систему.

В некоторых случаях ковид может вызвать выпадение волос и облысение, но, пока нельзя сделать научные выводы о причинах «коронавирусного» осветления волос, поскольку у специалистов нет необходимой для этого статистики.

О том, что коронавирус может спровоцировать выпадение волос, заявляла и врач-трихолог Юлия Нагайцева. Она пояснила, что в большинстве случаев ситуация улучшается самостоятельно, но все же стоит обратиться к врачу.