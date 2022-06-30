Врач Егорова рассказала, как не заразиться во время купания

Во время купания в водоемах существует риск заражения утиным клещом. Врач-косметолог, дерматолог Татьяна Егорова рассказала, как не подцепить паразитов на отдыхе. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Обычно такие паразиты погружаются в кожу уток. Однако они могут попасть в кожу человека, если он находится поблизости.

«От утиного клеща человек начинает чесаться. Он [клещ] не живет в коже, это не чесотка. Утиный клещ кусает человека, потом начинается аллергическая реакция», — пояснила специалист.

Медик пояснила, что для того, чтобы вылечить заболевание, необходимо использовать антигистаминные препараты, болтушки и кремы, мази и спреи от аллергии. При этом не стоит прикасаться к месту укуса.

Егорова рассказала также, как не подхватить заболевание вовсе. По ее словам, стоит отказаться от купания в мелководье, а также в местах обитания уток и улиток. Кроме того, после купания стоит насухо вытереть кожу полотенцем.