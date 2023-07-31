Здоровье 31 июля 2023, 22:26 Врач Егорова предостерегла от проведения самостоятельных инъекций филлерами

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Самостоятельное проведение инъекций филлерами может быть крайне опасным для здоровья. Такой информацией поделилась врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова, сообщил «МИР 24».

По словам специалиста, все сертифицированные филлеры продают только в специальных компаниях по диплому. Без него купить такой препарат невозможно. Поэтому на маркетплейсах велика вероятность встретить подделку.

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Егорова пояснила, что инъекция филлерами представляет из себя малоинвазивную хирургию.

«Если попадаешь в сосуд, происходит нарушение кровообращения в том участке кожи, который снабжает этот сосуд, возникает некроз — грубо говоря, отмирание тканей», — предупредила Егорова.