Здоровье 18 апреля 2023, 16:12 Врач Эдигер заявил, что в России не идет речь об эпидемии инфекционных заболеваний

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Всплеск различных инфекционных заболеваний зафиксировали в начале 2023 года. Об этом сообщил врач Александр Эдигер в беседе с «Общественной службой новостей».

По словам специалиста, вспышка заболеваний пришлась на российские города-миллионники и области, которые являются транспортными хабами. Несмотря на сложную ситуацию в стране и постоянную миграцию населения, на сегодняшний день никакой речи об эпидемии не идет, заверил врач.

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Эдигер также отметил, что в случае с опасным гепатитом С в целом по стране фиксируется снижение заболеваемости.