Здоровье 03 июля 2023, 19:28 Врач Эдигер заявил, что употребление твердых сортов сыра снижает тревожность

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Чтобы снизить уровень тревожности, нужно добавить в свой рацион твердые сыры. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал клинический фармаколог и врач Александр Эдигер.

В этих сортах продукта содержится бета-морфин, который влияет на уровень удовольствия и помогает справиться со стрессом. Это же вещество таже есть в шоколаде, клубнике и мяте.

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«Доказано, что чем выдержаннее сыр, тем больше в нем этих веществ. Это твердые швейцарские сыры, сыры с плесенью», — объяснил врач.

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