Здоровье 14 июня 2023, 20:57 Врач Эдигер заявил, что использование ультразвука при удалении опухолей может вызывать воспаления

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Метод, когда опухоли разрушают при помощи ультразвукового воздействия, не новый, но несет в себе ряд рисков. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал российский врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер.

По его словам, метод атаки опухолей ультразвуком очень интересен.

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«Ультразвук интересен тем, что при определенных подведенных к клеткам ультразвуковых энергиях клетки не выживают», — отметил Александр Эдигер.

Он добавил, что при ультразвуковом воздействии на месте разрушенной опухоли может возникнуть воспаление, поэтому нужно прибегать к нему с осторожностью.

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