Здоровье 27 марта 2023, 16:06 Врач Эдигер рассказал, как не заболеть во время посещения поликлиник и больниц

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Во время посещения поликлиник и больниц существует риск заразиться инфекцией. Патологоанатом и клинический фармаколог Александр Эдигер рассказал, как не подхватить болезнь в медицинском учреждении. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист посоветовал максимально сократить время пребывания в медицинском учреждении. Кроме того, лучше меньше прикасаться к дверным ручкам, кнопкам лифта и другим поверхностям. Также не стоит забывать про медицинскую маску. Одежда во время посещения больницы или поликлиники должна быть закрытой. По возвращении домой необходимо тщательно вымыть лицо руки, а в идеале — принять душ и помыть волосы.