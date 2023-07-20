20 июля 2023, 22:51
Врач Эдигер рассказал, что делать при отравлении бытовой химией
Врач Эдигер посоветовал вызывать скорую в случае отравления бытовой химией
Если человек отравился бытовой химией, стоит незамедлительно обратиться к врачу. Такой информацией поделился токсиколог Александр Эдигер, сообщил «ФедералПресс».
По словам специалиста, на данный момент не существует четких руководств к действию. Решать, стоит ли промывать желудок, давать ли пациенту воду или нет, могут только медики. Поэтому при отравлении стоит как можно скорее вызывать скорую помощь.
Реклама
«Пострадавшим должны заниматься профессиональные токсикологи-реаниматологи. Важно понимать, что это состояние может угрожать жизни», — отметил Эдигер.
Реклама
Реклама