Здоровье 29 ноября 2023, 19:17 Врач Эдигер назвал дисбактериоз неприятным осложнением при приеме антибиотиков

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Одним из самых неприятных осложнений после приема антибиотиков считается дисбактериоз желудка. Об этом сообщил врач-патологоанатом Александр Эдигер в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, лечащий врач должен позаботиться о профилактике дисбиозов путем приема пре- и пробиотиков. Пациент обязан строго следовать рекомендациям доктора и не назначать себе антибиотики самостоятельно.

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Эдигер отметил, что при отсутствии каких-либо улучшений врачу нередко приходится заменять препарат.