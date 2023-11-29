29 ноября 2023, 19:17
Врач Эдигер назвал дисбактериоз неприятным осложнением при приеме антибиотиков
Одним из самых неприятных осложнений после приема антибиотиков считается дисбактериоз желудка. Об этом сообщил врач-патологоанатом Александр Эдигер в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам специалиста, лечащий врач должен позаботиться о профилактике дисбиозов путем приема пре- и пробиотиков. Пациент обязан строго следовать рекомендациям доктора и не назначать себе антибиотики самостоятельно.
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Эдигер отметил, что при отсутствии каких-либо улучшений врачу нередко приходится заменять препарат.
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