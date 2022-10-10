Эксперт Эди Ен предупредил о новом опасном последствии коронавируса | 360°

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Эксперт Эди Ен предупредил о новом опасном последствии коронавируса

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Казалось бы, пандемия коронавируса постепенно идет на спад. Однако многие люди, которые когда-то перенесли данное заболевание, начали сталкиваться с так называемым туманом в мозгу. Эксперт Эди Ен провел исследование, в ходе которого выяснил, что представляет из себя подобный симптом. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на журнал The Аtlantic.

По словам специалиста, люди, которые столкнулись с подобным последствием, начинают испытывать трудности с восприятием и изложением мысли. В их голове образуется как бы «ментальная стена», которая не позволяет думать также четко и ясно, как раньше.

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Ен подчеркнула, что подобное состояние является одним из самых опасных среди всех последствий коронавируса. С «туманом» сталкивается до 60-80% пациентов, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, а также до 20-30% всех пациентов.

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