Здоровье 22 августа 2023, 00:27 Врач Еделев заявил, что «капсула бессмертия» не сможет заменить врачей

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Ученые из Казани создали аппарат, который получил название «капсула бессмертия». Машина способна тестировать показатели состояния организма. Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, насколько эффективен данный прибор. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».

По словам специалиста, подобный прибор не сможет заменить полноценную консультацию врача. Он подчеркнул, что проверка здоровья в «капсуле бессмертия» будет являться своего рода аттракционом, когда любой желающий сможет проверить состояние здоровья в любом торговом центре.

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«Ошибка может достигать 10%, потому что люди индивидуальны. А что касается определения сахара в крови — неинвазивно это сделать невозможно», — пояснил Еделев.