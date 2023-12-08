Здоровье 08 декабря 2023, 18:01 Врач Еделев рассказал, что при избытке тестостерона мужчина сильнее подвержен простуде и инфекциям

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Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в беседе с «Радио 1» объяснил причину того, что при температуре 37 градусов мужчина начинает себя резко плохо чувствовать.

По словам медика, это объясняется наличием высокого уровня тестостерона, который угнетающе действует на иммунную систему.

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«Тестостерон угнетающе действует на иммунную систему человека, подавляя активность т-лимфоцитов, которые ведут борьбу с инородными захватчиками в нашем организме», — процитировал «ФедералПресс» врача.

Еделев добавил, что тестостерон способствует защите организма от аутоиммунных заболеваний.