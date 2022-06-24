Врач Дзизария рассказал о принципах правильного питания

Врач Александр Дзизария рассказал, что правильное питание — это далеко не всегда дорого и невкусно. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что стереотип о дороговизне очень относителен. Так как полезной едой считаются и гречка, и устрицы. Если у человек умеет грамотно составлять рацион, то особых финансовых вложений не потребуется, уточнил врач.

«Правильное питание не в том, чтобы один раз поесть, а в том, насколько человек придерживается режима и нарушает его, а также в правильном подборе рациона», — рассказал Дзизария.

Он добавил, что правильное питание не обязательно должно быть невкусным. Но многие не знают этого, так как в России проблемы с пищевым воспитанием.

«Нам не рассказывают то, как нужно питаться, в школе не преподают базовые понятия об этом. Откуда детям черпать эти знания?» — заключил врач.