Здоровье 13 апреля 2023, 14:38 Врач Джефф Фостер рассказал, что ночная потливость может говорить о диабете

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Если человек сильно потеет по ночам, то это может быть свидетельством проблем с щитовидной железой, диабета или других заболеваний. Об этом рассказало Utro.ru со ссылкой на британского врача Джеффа Фостера.

По его мнению, сначала нужно попробовать решить проблему заменой одеяла или проветриванием. Если это не помогло, то следует обратиться к врачу. Он поможет найти причину и устранить ее.

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