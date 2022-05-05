Врач Джалагония рассказала, о чем может свидетельствовать повышенная утомляемость и анемия

Нехватка йода может быть очень опасной для здоровья человека. Такое состояние чревато проблемами с щитовидной железой, а также частыми простудами, утомляемостью и нарушением менструального цикла. Таким мнением поделилась инфекционист Валерия Джалагония. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание «Доктор Питер».

«Нарушения менструального цикла, повышенная утомляемость и частые ОРЗ, анемия, склонность к отекам и повышенные прибавки в весе за короткий период при неизменном питании, сухость кожи, выпадение волос», — сообщила специалист.

При этом медик подчеркнула, что выявить проблему можно только на основе исследований в медицинской лаборатории. По словам специалиста, необходимо сдать анализ мочи.