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    05 мая 2022, 16:05

    Врач Джалагония рассказала, о чем может свидетельствовать повышенная утомляемость и анемия

    Арина Бобкова

    Нехватка йода может быть очень опасной для здоровья человека. Такое состояние чревато проблемами с щитовидной железой, а также частыми простудами, утомляемостью и нарушением менструального цикла. Таким мнением поделилась инфекционист Валерия Джалагония. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание «Доктор Питер».

    «Нарушения менструального цикла, повышенная утомляемость и частые ОРЗ, анемия, склонность к отекам и повышенные прибавки в весе за короткий период при неизменном питании, сухость кожи, выпадение волос», — сообщила специалист.

    При этом медик подчеркнула, что выявить проблему можно только на основе исследований в медицинской лаборатории. По словам специалиста, необходимо сдать анализ мочи.