Здоровье 22 декабря 2023, 13:49 Врач Дзантиева: быстрые углеводы менее вредны в составе сложных блюд

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Быстрые углеводы расщепляются с большой скоростью и вызывают резкий скачок уровня инсулина в крови. При этом они менее вредны в составе сложных блюд, сообщила врач-эндокринолог, диетолог Елизавета Дзантиева в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, сложные блюда помогут замедлить «углеводный обмен» и снизить риски появления проблем со здоровьем. Так, в одном приеме пищи обязательно должна быть комбинация углеводов, белка и клетчатки, сообщили «Известия».

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Например, каша — тоже углевод, в избыточном количестве она может привести к всплеску инсулина. Но если в блюдо добавить яйцо или творог, то процесс выработки инсулина замедлится, отметила врач.