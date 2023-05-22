Здоровье 22 мая 2023, 11:57 Врач Духарева рассказала, что хриплый голос может говорить о нарушении работы щитовидной железы

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Хриплый голос может свидетельствовать о ряде опасных заболеваний. Об этом Lenta.ru рассказала главный врач Эндокринологического диспансера ДЗМ, обладательница статуса «Московский врач» Ольга Духарева.

Появление хрипотцы в голосе должно насторожить человека, потому что существует довольно длинный список причин, которые провоцируют этот симптом. Среди них — вирусные инфекции, ЛОР-заболевания, воспаление легких, аллергия и неврологические нарушения. Кроме того, хриплый голос нередко бывает у курильщиков с хроническим ларингитом. Наконец, он может говорить даже о нарушении в работе щитовидки.

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«Гипотиреоз — заболевание, обусловленное недостаточностью выработки гормонов щитовидной железы: трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). Основная причина гипотиреоза у взрослых — это аутоиммунный тиреоидит (воспаление — прим. ред.), который развивается медленно, годами, протекает без ярких клинических проявлений», — рассказала Ольга Духарева.

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