Врач Дубинин объяснил, почему во время похудения не стоит считать калории
Санитарный врач, эпидемиолог, эксперт по гигиене питания Николай Дубинин заявил, что рассчитывать количество потребляемых калорий бесполезно, поскольку калорийность зависит не от энергетической ценности продукта, а от способа его приготовления. Об этом написал Ura.ru.
По словам медика, чтобы не набирать лишний вес, достаточно придерживаться правильного питания и заниматься спортом.
«Рассчитать норму калорий не всегда представляется необходимым для здоровых людей с активным образом жизни. К тому же понятие калорийности продуктов довольно субъективно и часто зависит не от энергоценности самого продукта, а от его последующей обработки. Считать количество калорий в жирах, белках и углеводах так же трудно, потому что в первую очередь берется математический расчет, а не химический, вы можете так и не узнать, сколько энергии потребили, даже просчитав все на калькуляторе или следуя таблицам калорийности», — добавил Дубинин.
Любому, даже не худеющему человеку стоит ограничить потребление трансжиров, контролировать сахар, не увлекаться газированными напитками и поддерживать физическую активность. Питание при этом должно быть разнообразным, резюмировал Дубин.