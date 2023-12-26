Здоровье 26 декабря 2023, 17:07 Врач Драпкина посоветовала соблюдать режим дня и правильно питаться на новогодних каникулах

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Сбалансированное питание, полноценный сон и соблюдение режима дня помогут провести новогодние праздники с пользой. Об этом рассказала заслуженный врач РФ Оксана Драпкина, сообщил сайтkp.ru.

По словам специалиста, если сон и питание всегда будут по расписанию, то организм отдохнет намного лучше. Так, очень важен плотный завтрак с белками и углеводами. После ужина можно полчаса прогуляться и подышать воздухом, тогда и сон будет крепче.

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Кроме того, врач посоветовала на новогодних праздниках не вспоминать о работе, не злоупотреблять алкоголем и навестить близких.