Здоровье 03 апреля 2024, 13:20 Врач Довбня: ни одна вакцина не приведет к увеличению рисков развития аутизма у детей

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Вакцинация не приводит к увеличению количества случаев аутизма. Мнения о ее связи с риском возникновением РАС считаются мифом, сообщил врач-невролог Святослав Довбня в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, подобные опасения высказываются с середины 90-х годов прошлого века. При этом множество проведенных исследований во всем мире указывает на отсутствие связи между проведением всех типов вакцинации и развитием аутизма, сообщил сайт kp.ru.

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«Доказано также, что вакцины не влияют на степень тяжести аутизма или траекторию развития ребенка, не имеют влияния на время проявления симптомов аутизма. Количество применяемых вакцин не увеличивает частоту встречаемости аутизма», — добавил врач.