Здоровье 03 апреля 2024, 13:10 Врач Довбня: курение во время беременности грозит возникновением у ребенка трудностей в обучении

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Вредные привычки во время беременности недопустимы. Так, при курении повышаются риски возникновения у ребенка трудностей с обучением в будущем, сообщил врач-невролог Святослав Довбня в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, употребление алкоголя на ранних сроках может вызывать тяжелые нарушения здоровья у малыша. При этом вредные привычки не являются прямой причиной аутизма, сообщил сайт kp.ru.

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Врач также добавил, что никакой таблетки от этого заболевания нет. Современные программы помощи помогают людям с нарушениями развития справляться со многими трудностями, отметил Довбня.