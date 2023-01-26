Здоровье 26 января 2023, 13:28 Врач Доценко рассказал, какие заболевания чаще всего выявляют у блокадников Врач Доценко: у блокадников чаще всего выявляют сердечно-сосудистые заболевания

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Заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн по организационно-методической работе, кандидат медицинских наук Евгений Доценко в разговоре с «Петербургским дневником» рассказал, какие болезни чаще всего выявляются у людей, попавших под блокаду Ленинграда.

По словам медика, у блокадников чаще всего выявляют сердечно-сосудистые заболевания и заболевания желудочно-кишечного тракта.

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«Блокада повлияла на раннее возникновение таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение, желчнокаменная болезнь», — добавил врач.

На развитие этих болезней, как заметил Доценко, повлияли в первую очередь голод, холод и психоэмоциональный прессинг.

В пятницу, 27 января, исполнится 79 лет со дня полного освобождения города от фашистской блокады. Сейчас в Санкт-Петербурге проживают около 55,5 тысячи блокадников.