26 января 2023, 13:28
Врач Доценко рассказал, какие заболевания чаще всего выявляют у блокадников
Врач Доценко: у блокадников чаще всего выявляют сердечно-сосудистые заболевания
Заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн по организационно-методической работе, кандидат медицинских наук Евгений Доценко в разговоре с «Петербургским дневником» рассказал, какие болезни чаще всего выявляются у людей, попавших под блокаду Ленинграда.
По словам медика, у блокадников чаще всего выявляют сердечно-сосудистые заболевания и заболевания желудочно-кишечного тракта.
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«Блокада повлияла на раннее возникновение таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение, желчнокаменная болезнь», — добавил врач.
На развитие этих болезней, как заметил Доценко, повлияли в первую очередь голод, холод и психоэмоциональный прессинг.
В пятницу, 27 января, исполнится 79 лет со дня полного освобождения города от фашистской блокады. Сейчас в Санкт-Петербурге проживают около 55,5 тысячи блокадников.
Санкт-Петербург
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