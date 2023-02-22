22 февраля 2023, 15:53
Врач Доржиева рассказала, с чем может быть связано появление морщин и второго подбородка
Врач Доржиева заявила, что изменение положения челюсти и появление морщин тесно связаны
Часто при появлении морщин или второго подбородка многие люди обращаются к косметологам. Однако в действительности причина может крыться в изменении положения челюсти. Таким мнением поделилась врач-пародонтолог Мария Доржиева. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По словам специалиста, от уколов красоты в большинстве случаев можно отказаться, если обратиться к стоматологу. Также медик обратила внимание на то, что головная боль в том числе может возникать из-за проблем с прикусом.
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Работа с челюстью может в том числе изменить асимметрию лица и остановить его преждевременное старение.
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