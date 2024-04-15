Здоровье 15 апреля 2024, 15:01 Врач Доржиева рассказала, что синдром исчезнувшей десны может возникнуть из-за неправильной нагрузки на зубы

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Неправильная нагрузка на зубы, неправильная техника чистки и неправильно установленная пломба или коронка могут привести к синдрому исчезнувшей десны. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-пародонтолог Мария Доржиева.

Бывают случаи, когда десна уходит из-за ортодонтического лечения. Обычно это случается у пациентов, которые изначально имеют тонкий биотип пародонта — совокупность особенностей тканей, их объем, толщину, архитектуру.

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Пластическая операция на десне проводится в том случае, если врач понимает, что ее рецессию больше ничто спровоцировать не сможет, добавила Доржиева.