Здоровье 08 февраля 2023, 17:00 Врач Доржиев заявил, что следовать советам знакомых при употреблении лекарств опасно

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Нет такого правила, что одно и то же лекарство может одинаково помочь разным людям. Об этом Pravda.Ru сообщил врач-терапевт Магаданской поликлиники № 2 Зандан Доржиев.

При выборе лекарств он посоветовал не ориентироваться на замечания друзей, а обращаться напрямую к врачу, написало РИА ФАН.

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«Но лекарства не делятся на „хорошие“ и „плохие“, они подбираются индивидуально с учетом именно вашего организма, результатов анализов, кардиограмм, осмотров, сканирований и так далее», — сказал медик.

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Он также напомнил, что не все лекарства можно принимать одновременно друг с другом. В случае несовместимости человек может столкнуться с серьезными проблемами.