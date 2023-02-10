Здоровье 10 февраля 2023, 15:48 Врач Доржиев порекомендовал не принимать душ сразу после прогулки в мороз

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Врач-терапевт поликлиники № 2 Магадана Зандан Доржиев в разговоре с изданием Pravda.Ru объяснил, почему не рекомендуется принимать душ сразу после прогулки в морозную погоду.

Как отметил медик, не дав организму адаптироваться к изменению температуры, можно подвергнуть риску сердечно-сосудистую систему.

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«В сильный холод периферические сосуды в теле сужаются, чтобы сэкономить тепло, а центральные, напротив, расширяются. А под воздействием горячей воды начинается обратный процесс, причем довольно быстро», — объяснил терапевт.

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Такие действия вызовут шок у сосудов и подвергнут их нагрузкам. Особенно с опасением к подобным манипуляциям следует относиться людям с сердечно-сосудистыми патологиями.