Здоровье 02 февраля 2023, 15:16 Врач Доронин рассказал о признаках дефицита магния в организме Врач Леонид Доронин: повышенная утомляемость указывает на нехватку магния

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Магний благоприятно влияет на кости и обеспечивает благоприятную работу сердечно-сосудистой системы. О признаках его дефицита в организме рассказал врач-онколог Леонид Доронин, сообщил сайт «Актуальные новости».

По словам специалиста, главными признаками нехватки магния являются повышенное переутомление и постоянная слабость. Также на его дефицит указывает снижение аппетита.

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Как сообщило Nation News, взрослому человеку рекомендуется 310-400 миллиграмм магния в сутки.