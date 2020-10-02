Врач доказал неэффективность оксолиновой мази

«„Оксолинка“ нигде не зарегистрирована в качестве лечебного средства», — отметила главный врач одной из московских многопрофильных клиник.

Оксолиновая кислота обладает антибактериальным эффектом и может разрушать ДНК бактериальных клеток. Однако в мази содержится другое вещество с похожим названием — оксолин. А его эффективность не доказана, написало агентство Ura.ru.

Сама мазь может спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию. Из-за своей жирности она тормозит работу эпителия, а значит, защитных механизмов в носу.

По мнению Романенко, в качестве барьерного средства оксолиновая мазь тоже неэффективна.

Во время тестирования оксолиновой мази на животных негативные побочные эффекты оказались настолько сильными, что в США эту мазь запретили использовать даже в ветеринарии.

Врач рекомендует пользоваться препаратами на основе гиалуроновой кислоты и других нейтральных компонентов.