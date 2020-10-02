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    02 октября 2020, 16:18

    Врач доказал неэффективность оксолиновой мази

    Алена Макаренко

    Оксолиновая мазь не только не помогает при профилактике коронавируса и простудных заболеваниях, но и способна спровоцировать у человека тяжелые побочные эффекты. Об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко, ее слова привел «Ридус».

    «„Оксолинка“ нигде не зарегистрирована в качестве лечебного средства», — отметила главный врач одной из московских многопрофильных клиник.

    Оксолиновая кислота обладает антибактериальным эффектом и может разрушать ДНК бактериальных клеток. Однако в мази содержится другое вещество с похожим названием — оксолин. А его эффективность не доказана, написало агентство Ura.ru.

    Сама мазь может спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию. Из-за своей жирности она тормозит работу эпителия, а значит, защитных механизмов в носу.

    По мнению Романенко, в качестве барьерного средства оксолиновая мазь тоже неэффективна.

    Во время тестирования оксолиновой мази на животных негативные побочные эффекты оказались настолько сильными, что в США эту мазь запретили использовать даже в ветеринарии.

    Врач рекомендует пользоваться препаратами на основе гиалуроновой кислоты и других нейтральных компонентов.

    Новости SMI.FM