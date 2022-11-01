Врач Додица рассказал, какие психологические проблемы возникают после ковида | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 13:24 Врач Додица рассказал, какие психологические проблемы возникают после ковида Врач Додица: человек может столкнуться не только с бессонницей, но и с агрессией

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Психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в разговоре с РИА ФАН заявил, что коронавирусная инфекция коварна не столько своим течением, сколько последствиями для психологического здоровья.

Человек может столкнуться не только с бессонницей и агрессией, но и с постоянной усталостью и проблемами с памятью.

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«Люди жалуются на хаотическую смену настроения: почти вне зависимости от внешних обстоятельств эмоциональный фон „качает“ от восторженного веселья до тревожной угнетенности, и это закономерно выливается в нетипичное для индивида поведение», — добавил он.

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Осложнения после коронавируса связаны с тем, что инфекция атакует стенки сосудов, которые меняют свою структуру, а, следственно, хуже питают головной мозг. Из-за этого нарушается вся работа нервной системы, пояснил медик.