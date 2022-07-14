Врач Добровольский рассказал, как спастись от зноя

Жаркая погода может доставлять большой дискомфорт. Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как защитить себя в летний период. Об этом сообщило ИА Nation News.

Специалист пояснил, что в дневные часы не стоит выходить под открытое солнце, так как оно находится в пике своей активности. По его словам, в такой период легко можно обгореть. Если же необходимость выйти на улицу все-таки присутствует, необходимо использовать крем с защитой от ультрафиолета от 30 до 50.

«Если человек находится на работе, и он вынужден быть на открытом солнце, то соответственно лучше надеть легкую хлопчатобумажную одежду, которая должна защищать открытые участки тела», — рассказал медик.

При этом, пояснил Добровольский, раздеваться в жаркую погоду лучше не стоит. Это лишь повышает шансы заработать солнечный ожог. Не стоит забывать и о жидкости. Ее стоит употреблять в достаточном количестве, чтобы избежать теплового удара.

При этом для пожилых людей жара может быть опасна в большей степени, чем для молодых. Таким людям необходимо следить за артериальным давлением, а также не находиться под палящими лучами.