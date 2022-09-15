Врач Добрейкин предупредил о смертельной опасности царапин | 360°

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Врач Добрейкин предупредил о смертельной опасности царапин

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Обычные царапины могут привести к летальному исходу. Таким мнением поделился пластический хирург Евгений Добрейкин. Об этом сообщил «Пятый канал».

Специалист пояснил, что царапина может спровоцировать сепсис в том случае, если инфекция из раны попадет в кровь. При низком иммунитете, а также хронических заболеваниях она способна вызвать серьезные осложнения, передали «Аргументы и факты».

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По словам Добрейкина, в истории уже были случаи смерти из-за обычной царапины. Накануне проводник из Перми скончался от подобной травмы.

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