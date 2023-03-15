15 марта 2023, 13:33
Врач Дмитрий Суббота рассказал о неочевидном симптоме хронического фарингита
Першение в горле может говорить о наличии у пациента лор-заболевания, в частности, хронического фарингита. Об этом радиостанции Sputnik рассказал лор-врач Дмитрий Суббота.
По его словам, стоит начать беспокоиться, если симптом проявляется на регулярной основе, например, каждые один или два месяца. Как добавило ИА Nation News, в таком случае необходимо сразу показаться врачу.
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Кроме того, категорически не рекомендуют лечить першение самостоятельно или забивать его леденцами. В противном случае к фарингиту может добавиться еще и гайморит.
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