Здоровье 16 февраля 2023, 16:52 Врач Дмитрий Молодой назвал главные ошибки при лечении кишечной инфекции у детей

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Кишечная инфекция — достаточно распространенное явление у детей, но неправильным лечением ее можно только усугубить. Об этом Рravda.Ru рассказал врач скорой помощи Дмитрий Молодой.

По его словам, не стоит давать ребенку воду сразу после рвоты, потому что это спровоцирует новый приступ. Если при отравлении такой подход срабатывает, то при инфекции только приводит к обезвоживанию. Еще одна частая ошибка родителей — давать средства от диареи. Но они, по словам врача, не решают проблему, а только останавливают перистальтику кишечника. При инфекции это может быть опасно, потому что все то, от чего организм хотел избавиться, осталось внутри и начало всасываться в кровь. Подобными действиями можно довести ребенка до реанимации.

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Кроме того, крайне важно соблюдать диету. Дмитрий Молодой подчеркнул, что голодание до двух дней не вызовет у ребенка истощения.

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