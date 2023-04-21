Здоровье 21 апреля 2023, 17:45 Врач Длин посоветовал отказаться от телефона перед сном, чтобы просыпаться с бодростью

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Некоторые люди просыпаются разбитым и совсем не отдохнувшими. Врач-невролог Сергей Длин рассказал, из-за чего возникает такое состояние. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, плохой сон может быть связан с неправильной температурой в комнате, а также с тем, что в помещении недостаточно темно. Он подчеркнул, что воздух в комнате не должен быть выше 20-22 градусов, передает ИА Nation News.

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Медик также посоветовал отказаться от использования мобильного телефона перед сном. Для лучшего засыпания можно отправиться на прогулку или заняться физкультурой, написал «ФедералПресс».