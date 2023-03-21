Здоровье 21 марта 2023, 23:59 Врач Дюваль рассказала, от каких продуктов лучше отказаться при проблемах с суставами Врач Дюваль посоветовла отказаться от сладких продуктов при проблемах с суставами

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В случае проблем с суставами стоит воздержаться от употребления пасленовых и сладких продуктов. Таким мнением поделилась врач-диетолог Анжелика Дюваль. Об этом сообщила «Москва 24».

«Основными продуктами, которые стоит исключить из рациона при болезнях суставов, являются пасленовые. В частности, картофель, баклажаны, томаты и сладкий перец», — пояснила специалист.

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Кроме того, диетолог указала на тот факт, что сахар способен провоцировать воспалительные процессы в организме. По этой причине от его употребления также лучше отказаться.

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