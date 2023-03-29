Здоровье 29 марта 2023, 19:13 Врач Дюваль назвала леденцы самыми вредными конфетами

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Регулярное употребление леденцов способно привести к развитию гастрита. Подробнее о самых вредных конфетах рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, во время употребления леденцов у человека резко повышается сахар в крови, что негативно влияет на работу поджелудочной железы. Также эти конфеты способны спровоцировать нарушения в работе ЖКТ.

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Как сообщил RT, злоупотребление сладостями грозит возникновением воспалительных процессов в организме и гастрита.