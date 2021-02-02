Врач-диетолог рассказал, почему нельзя увлекаться сыром

Сыр может стать хорошей заменой молока при непереносимости лактозы. При этом его калорийность выше в три-пять раз. Чтобы избежать появления лишних килограммов на весах стоит выбирать твердые или низкокалорийные сорта, посоветовал врач-диетолог Андрей Бобровский.

«В сыре в три–пять раз больше калорий, чем в молоке. Белков тоже может быть в пять–шесть раз больше на 100 граммов продукта, соответственно сыр — хороший источник белка, но вместе с этим в сыре может оказаться в 10 раз больше жира, насыщенного жира», — рассказал доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета радио Sputnik.

Он пояснил, что употребление насыщенного жира может приводить к появлению сердечно-сосудистых заболеваний. Тем, кто следит за своей фигурой, диетолог порекомендовал купать твердые сыры или низкокалорийные сорта. При этом такое лакомство может заменить молоко при непереносимости лактозы. В сырах содержатся необходимые полезные элементы, но лактозы в них намного меньше.

Ученые из Нидерландов и Бельгии выяснили, что тяжелые последствия ковида вызывают дефицит витамина K в организме. Российские специалисты посоветовали есть побольше жирных сыров, зеленых овощей и добавлять в блюда сливочное масло.