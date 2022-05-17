Врач-диетолог Тихомирова развеяла миф о вреде кофе при похудении

Напитки, в составе которых присутствует кофе, во время похудения лишь приветствуются. Об этом изданию «Известия» рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

За счет содержания в кофе кофеина у людей снижается аппетит, а также стимулируется мозговая и мышечная активность.

«В данном случае мы обсуждаем кофе только при условии, что человек его любит пить и пьет. Когда человек желает похудеть, многие врачи запрещают ему пить кофе. Этим они показывают свою абсолютную некомпетентность и неграмотность», — отметила врач.

При этом она добавила, что черный кофе не представляет угрозы для фигуры. Все, что мешает похудеть при употреблении кофейного напитка — это добавки, такие как сахар, молоко или сливки.

«Его можно пить по потребности, в обычном режиме, при условии, что человек соблюдает суточную норму. Черный кофе без сахара — сколько хочешь, столько пей. Нужно помнить, что сахар — это дополнительные калории, поэтому его можно заменить на любые сахарозаменители», — заключила Тихомирова.