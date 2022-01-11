Врач-диетолог Соломатина рассказала, как сформировать рацион после праздников

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какого рациона стоит придерживаться после новогодних праздников. Об этом сообщил RT.

«Праздники закончились, действительно это большой стресс — опять выход на работу, нужно втянуться… Многие из нас за праздники при нормальном весе набирают один-три килограмма, в среднем — два килограмма. В большей степени это не жир, а именно задержка жидкости, потому что ели очень много сладкого, соленого, мало двигались», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что рацион должен быть направлен на выведение лишней жидкости из организма. Лучше всего увеличить количество воды. Пить стоит каждые 20 минут небольшими глотками. При этом использовать стоит чистую воду, а не соки, кисели или компоты. Пищу стоит разнообразить калием и клетчаткой. Эти вещества содержатся в овощах.