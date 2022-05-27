Врач-диетолог Соломатина предупредила об опасности экстремальных диет

Сбросить лишние килограммы за короткие сроки вполне возможно, однако важно помнить о том, что это не всегда безопасно, а прежний вес, вероятнее всего, вернется назад. Об этом Lenta.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«С одной стороны можно собрать всю волю в кулак и сесть на диету и за короткие сроки похудеть. Но дело в том, что все это чревато побочными эффектами не только со стороны организма, в частности желудочно-кишечного тракта, но и в целом провоцированием ряда заболеваний», — сообщила диетолог.

Человек, который садится на экстремальные диеты, рискует столкнуться с рядом заболеваний. В том числе у него могут обостриться хронические болезни.

«Дело в том, что даже если вполне здоровый человек решит таким образом худеть очень быстро, то потом эти килограммы возвратятся. Потому что организм воспринимает это все как некий стресс, состояние войны и начинает просто тормозить обменные процессы и увеличивать жировые запасы», — резюмировала Соломатина.