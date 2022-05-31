Врач-диетолог Русакова рассказала, почему нельзя резко сбрасывать вес

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила, что при похудении нельзя резко терять вес. У человека велика вероятность срывов и возвращение к прежним килограммам. Об этом написал Ura.ru.

«Для того, чтобы сбросить вес, первое, нужно, чтобы сам человек этого хотел. Второе, обратиться к специалисту и пройти комплексное обследование, выявить какие есть проблемы со здоровьем, из-за лишнего веса. Уже исходя из этих данных индивидуально подбирается рацион, количество белков, жиров, углеводов и калорий для конкретного человека, чтобы снижение веса было безопасным и плавным, потому что большая вероятность срывов», — сказала Русакова.

По ее словам, похудение — сложный процесс, который должен контролировать специалист. Человек может столкнуться с различными проблемами в организме, если будет делать это неправильно.

«Обычно человек не за короткий период набирает лишние килограммы, а за годы. Соответственно, вместе с ожирением присоединяются зависимые заболевания, такие, как повышенное давление, сахарный диабет или преддиабет, нарушение функций печени, почек. Как ожирение — большая нагрузка на организм, так и снижение веса, поскольку печени приходится перерабатывать большое количество продуктов распада, которые происходят при снижении веса», — заключила диетолог.