Врач-диетолог рассказала, почему после отказа от курения люди набирают вес
Врач-диетолог Марина Макиша объяснила синдромом отмены набор веса бывшими курильщиками, сообщило РИА «Новости».
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Синдром отмены после отказа от курения связан с тем, что мозг перестает получать привычное возбуждение определенных зон от никотина. Тогда курильщик переключается на жирную и сладкую пищу и незаметно для себя набирает лишние килограммы.
Очень важно, чтобы при отказе от табачной зависимости человек соблюдал принципы правильного питания. Важно, чтобы основные приемы пищи были полноценными, а перекусы состояли из овощей и фруктов, сообщил сайт «Русская планета».