Врач-диетолог рассказала, почему после отказа от курения люди набирают вес

Кардиолог объяснил опасность электронных сигарет Подробнее

Синдром отмены после отказа от курения связан с тем, что мозг перестает получать привычное возбуждение определенных зон от никотина. Тогда курильщик переключается на жирную и сладкую пищу и незаметно для себя набирает лишние килограммы.

Очень важно, чтобы при отказе от табачной зависимости человек соблюдал принципы правильного питания. Важно, чтобы основные приемы пищи были полноценными, а перекусы состояли из овощей и фруктов, сообщил сайт «Русская планета».