Врач-диетолог рассказала, как убрать жир с живота

Врач-диетолог рассказала, что несмотря на то, что сегодня существует масса различных упражнений, чтобы убрать жир и получить вожделенные кубики пресса, не все они эффективны. Тем более, что одним спортзалом не обойтись. Для борьбы с жиром необходимы изменения в рационе.

« Жир, который откладывается, бывает висцеральным — внутренним и тем, который откладывается на бедрах по женскому типу. Первый тип встречается у обоих полов, а вот второй вариант распространен у дам, в особенности у тех, у кого грушевидная фигура или фигуры, как песочные часы», — рассказала эксперт.

Соломатина добавила, что жир, который откладывается на женских бедрах, связан еще и с эстрогеном.

«Такой вид жира не является вредным, он, напротив, нужен, чтобы иметь силы выносить и родить здоровое потомство. Но он доставляет дискомфорт дамам, поэтому они с особым усердием пытаются от него избавиться», — сказала Соломатина.

Эксперт рассказала, что у мужчин жировые отложения распределяются несколько иначе. В отличие от женщин, у мужчин самая слабая в этом плане зона — живот.

«С одной стороны, он бывает у тех людей, которые регулярно пьют пиво, а с другой — с возрастом от употребления пищи с высоким содержанием клетчатки возникают негативные реакции в организме, и человек переходит на более калорийные продукты», — уточнила специаист.

Что же касается любителей пенного, то хоть у него и невысокая калорийность, солод имеет высокий гликемический индекс. Именно он и представляет опасность для стройной фигуры.

«Солод — это растворимый сахар. Его влияние на организм повышает уровень глюкозы в крови. А с учетом того, что пиво всегда закусывают жирными продуктами — орехами, чипсами, соленой едой, снижаются метаболические процессы и начинается активное отложение жира в области живота. И если не предпринять никаких попыток поменять свой режим и рацион питания, могут развиться диабет, атеросклероз, гипертония, появляется одышка», — рассказала врач.

Важным фактором является образ жизни. Если мало двигаться, то даже умеренность в еде не гарантирует стройной фигуры. Елена Соломатина посоветовала хотя бы два раза в неделю посещать спортивный зал и питаться с умом.

«Переходите на частое дробное питание, употребляйте больше клетчатки: салаты, цельнозерновой хлеб, свежие овощи, фрукты. Откажитесь от жареной пищи, простых углеводов, замените их на еду, которая термически обработана иными способами — вареная или запеченная», — резюмировала Соломатина.

Также эксперт посоветовала обратить внимание на свой режим. Для хорошей фигуры важен здоровый сон.