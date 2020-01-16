Врач-диетолог рассказал о неожиданных продуктах при похмелье

Лучшими продуктами, по мнению Мухиной, стали соленые огурцы и огуречный рассол. Не зря им удалось завоевать популярность в России. Благодаря большому содержанию натрия в огурцах и рассоле, его нехватка у выпившего человека быстро восполняется.

«В среднем в одном соленом огурце содержится 13% ежедневной нормы натрия, а в 75 миллилитрах рассола — 20% нормы. Восполнение этого элемента помогает быстро снять симптомы похмелья», — пояснила диетолог.

Врач также посоветовала есть яйца и куриное мясо тем, кто страдает от похмелья. В этих продуктах есть аминокислота цистеин. Именно она помогает нейтрализовать действие токсичного ацетальдегида, который образуется из-за расщепления этанола, содержащегося в алкогольных напитках. Куриное мясо можно употреблять в качестве куриного бульона с лапшой. Он спасет от обезвоживания, а тесто насытит организм необходимыми углеводами.

Мухина обратила внимание на то, что из-за алкоголя усложняется выработка гормонов, поэтому жидкость быстро выходит из организма. Вместе с ней вымываются калий и натрий. Чтобы восстановить их баланс диетолог посоветовала есть бананы и пить кокосовую воду. Последняя помогает восстановиться и после занятий спортом.

По мнению врача, омега-3 кислоты облегчат воспалительные процессы, возникающие от чрезмерного употребления алкоголя. Так, жирная рыба станет отличным помощником при похмелье. Например, после бурной вечеринки можно съесть лосось.

Мухина заметила, что бороться с плохим состоянием помогают мед, женьшень, зеленый чай, голубика, томатный сок, шпинат, авокадо и красное мясо.